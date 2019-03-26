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Архив - Донецкая область

На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ: три оккупанта уничтожены

26.03.2019 07:50
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На Донбассе боевики схлопотали "ответку" от ВСУ: три оккупанта уничтожены

За минувшие сутки, 25 марта, пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"25 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, дважды применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Российско-оккупационные войска обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов в районе Новомихайловки, из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Старогнатовки и Красногоровки. Крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие были применены в районе Лебединского.

А в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики ударили из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра в районе Крымского, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Новотошковского. Стрелковое оружие было применено вблизи Луганского.



Теги: Донбасс, вооружение, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
 
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