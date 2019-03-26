Оккупанты РФ готовятся к массированной атаке ВСУ - Тымчук о новой тактике боевиков на Донбассе

26.03.2019 12:09

Оккупационные войска РФ перебросили на передовую Донбасса снайперов, усилили работу снайперских групп и разведку в тылу украинской армии.

Координатор группы "Информационное сопротивление" и народный депутат Дмитрий Тымчук рассказал о том, как кураторы РФ меняют тактику боевиков на Донбассе, передает "Диалог.UA".

"Противник продолжает активно использовать снайперские группы в первой линии, а также ведет интенсивную разведку боевых порядков украинских войск – как передовых подразделений из состава ОС, так и ближайшего тактического тыла группировки ВСУ", – отметил он. Более того, террористы активизировали учения на ряде полигонов и в учебных центрах оккупационной группировки российских войск. "Как минимум два батальона из состава "1-го АК ДНР" и один батальон из состава "2-го АК ЛНР" приступили к практической отработке боевого слаживания и взаимодействия между мотострелковыми и танковыми подразделениями, в том числе с проведением боевых стрельб", – выяснили в "ИС".