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Оккупанты РФ готовятся к массированной атаке ВСУ - Тымчук о новой тактике боевиков на Донбассе
Оккупационные войска РФ перебросили на передовую Донбасса снайперов, усилили работу снайперских групп и разведку в тылу украинской армии.
Координатор группы "Информационное сопротивление" и народный депутат Дмитрий Тымчук рассказал о том, как кураторы РФ меняют тактику боевиков на Донбассе, передает "Диалог.UA".
"Противник продолжает активно использовать снайперские группы в первой линии, а также ведет интенсивную разведку боевых порядков украинских войск – как передовых подразделений из состава ОС, так и ближайшего тактического тыла группировки ВСУ", – отметил он. Более того, террористы активизировали учения на ряде полигонов и в учебных центрах оккупационной группировки российских войск. "Как минимум два батальона из состава "1-го АК ДНР" и один батальон из состава "2-го АК ЛНР" приступили к практической отработке боевого слаживания и взаимодействия между мотострелковыми и танковыми подразделениями, в том числе с проведением боевых стрельб", – выяснили в "ИС".
Теги: Донбасс, стрельба, разведка, учения, снайпер, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, Тымчук, кураторы, РФ, ООС
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