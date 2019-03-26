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Российские войска накаляют ситуацию на Донбассе перед выборами - ВСУ несут потери по натиском боевиков

26.03.2019 10:51
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Российские войска накаляют ситуацию на Донбассе перед выборами - ВСУ несут потери по натиском боевиков

Пресс-центр Операции Объединенных сил отметил обострение ситуации на оккупированном Донбассе в преддверии выборов, ВС Украины несут санитарные потери.

За минувшие сутки, 25 марта, незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" 7 раз нарушили режим прекращения огня на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".

Зафиксировано, что противник нагло применял запрещенное минскими договоренностями вооружение. В частности, российско-террористические войска совершали провокации в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток” и в полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Вооруженных сил Украины были ранены. “С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано”, - отметили в пресс-центре ООС.



Теги: Россия, Донбасс, войска, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
 
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