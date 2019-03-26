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Архив - Донецкая область

СБУ ярко потроллила предателей Украины в Донецке: экс-"силовиков" из МГБ "прославили" на весь город

26.03.2019 08:28
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СБУ ярко потроллила предателей Украины в Донецке: экс-"силовиков" из МГБ "прославили" на весь город

На улицах Донецка развесили листовки с экс-"силовиками", перешедшими на сторону боевиков РФ в 2014 году. Фото повесили 25 марта, в честь дня СБУ.

Фото с предателями из Донецка показал блогер Фашик Донецкий в своем блоге на "Обозревателе", передает "Диалог.UA".

Сейчас "герои" фото работают на оккупантов и "служат" в рядах МГБ террористов.

"Поздравляем "достойных, честных, преданных" сотрудников МГБ ДНР с 27-годовщиной Службы безопасности Украины. Кому они служат сейчас?" – написано в листовках от имени СБУ.

На фото попали пять "силовиков", работающих на оккупантов уже пятый год подряд. "Грозную контрразведку РФ и местную живодерню ("МГБ ДНР") опять унизили публично", - ярко прокомментировал Фашик Донецкий.



Теги: Донецк, Донбасс, фото, СБУ, контрразведка, ДНР, боевики, листовки, предатель, МГБ, РФ
 
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