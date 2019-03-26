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СБУ в Донецке разыграла голливудский триллер: что рассказывают боевики

26.03.2019 10:08
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СБУ в Донецке разыграла голливудский триллер: что рассказывают боевики

Боевики придумывают фейки не только о ВСУ, но и о СБУ.

Об одном из них говорится в материале "Апострофа".

Так, настоящий голливудский триллер разыгрался в конце февраля в Донецке. "Защитнику" республики, некоему Виталию Мищенко, позвонили с номера телефона одной из его дочерей, которые живут на подконтрольной Украине территории.
А дальше, все как в сценарии к новой части фильма "Заложница" с Лиамом Нисоном: голос в трубке сообщил, что находится в одном помещении с девочками и потребовал от Лиама Мищенко выдать всю подноготную: место службы, звание, род деятельности. Но Мищенко-Нисон, в отличие от героя фильма "Заложница", не бросился в самое кодло врага, спасать дочерей, а просто забил, в надежде, что все само как-то разрулится, и отказался сотрудничать с неизвестными (ну две дочки хорошо, но честь "республики" превыше). Тогда примерный отец получил на телефон угрожающее сообщение: "Ты сделал свой выбор, теперь можешь только гадать, чье тело к тебе придет первым". Но конец у этой истории вполне счастливый: дочкам ничего не было (видимо спецоперацию проводил новичок в СБУ, который еще не научился быть достаточно кровожадным), а Лиам Мищенко продолжает благополучно защищать республику от фашистской интервенции.
В тоже время, тот факт, что это была спецоперация СБУ и сотрудники украинских спецслужб имеют к произошедшему отношение, вызывает большие сомнения. Не исключено, что так разыграть Мищенко решили его же "сослуживцы".



Теги: Донецк, Донбасс, Голливуд, розыгрыш, СБУ, триллер, боевики, ВСУ, фейк
 
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