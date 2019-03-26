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Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 26.03.2019

26.03.2019 09:07
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Ситуация в пунктах пропуска утром 26.03.2019

Сегодня утром, 26 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 25 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 43,4 тыс. человек и почти 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10070 человек и 1150 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 9130 человек и 1460 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 8220 человек и 1400 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4090 человек и 940 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 11880 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 250 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 20/50;
КПВВ «Марьинка» – 20/70;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/10;
КПВВ «Гнутово» – 20/30.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

«diduz»: «7:19. Из Горловки пеших далеко за туалетами, машин до никитовского поворота».
КПВВ «Марьинка»:
«Администратор»: «7:03. "Каргилл" в 3 ряда до моста»;
«V»: «8:55. Из Донецка "Каргилл" от моста, льгота половина».
КПВВ «Новотроицкое»:
Святослав: «7:13. Еленовка: на выезд основная машин 100, льготная машин на 20 короче».
КПВВ «Гнутово»:
«Администратор»: «8:35. В 6:40 по донецкому времени приехали из Донецка в Гнутово. Очередь заканчивалась на выезде из с. Куликово. В 9:30 перед нами 20 машин».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.



Теги: Донбасс, граница, пограничники, транспорт, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, очереди, ГПСУ
 
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