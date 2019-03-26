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Смерть настигла боевика "ЛНР" в Крыму: в Антраците не могут собрать деньги для перевозки "героя"

26.03.2019 20:11
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Смерть настигла боевика "ЛНР" в Крыму: в Антраците не могут собрать деньги для перевозки "героя"

В аннексированном Крыму ликвидирован боевик российско-оккупационных войск Александр Андреев - на его транспортировку собирают деньги всем Антрацитом.

Блогер под ником Necro Mancer сообщил о гибели очередного боевика "ЛНР" на своей странице в Twitter, передает "Диалог.UA".

Первая информация появилась в группах сепаратистов в запрещенной соцсети "Вконтакте". Боевика Александра Андреева, 21.08.1984 года рождения, оплакивают сторонники оккупантов.

"Наверняка этот "изверг-оккупант" был из 5-го управления СБУ, кто бы еще так изощренно ликвидировал геройского Саню в Крыму", - иронично написал блогер под постом. Также были опубликованы соответствующие фотографии, подтверждающие службу в рядах террористов на Донбассе.

В комментариях женщина, видимо, приходящаяся боевику матерью, говорит о смерти в результате ДТП в аннексированном Крыму и отсутствии денег на транспортировку тела.



Теги: Донбасс, Крым, Антрацит, деньги, ликвидация, боевик, СБУ, мать, ДТП, ЛНР, соцсети
 
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