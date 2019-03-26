Средняя зарплата в «ДНР» не дотягивает до минимальной в Украине

26.03.2019 19:39

Зарплаты в так называемой «ДНР» в несколько раз ниже, чем у жителей подконтрольной Украине территории Донетчины.

Об этом рассказало издание OBOZREVATEL, опираясь на данные «республиканского» центра занятости.

Так, инженерам в Донецке предлагают заработную плату в 4000−5000 российских рублей (1680−2100 грн), врачам различных специализаций — 4900−7700 рублей (2058−3234 грн), учитель может рассчитывать на 3400−6200 рублей (1428−2604 грн). В то время как врач в Бахмуте Донецкой области сможет получить за свою работу, как минимум, 6000 грн/месяц — это в 3 раза больше чем в Донецке.

По данным издания, большая часть предлагаемых квалифицированным работникам зарплат в Донецке не дотягивает до уровня минимальной в Украине, которая на сегодня составляет 4173 грн. В «ДНР» минимальная зарплата равняется 2500 рублей — 1050 грн.

Пенсионеры на неподконтрольной территории получают, в пересчете на гривны, около 1,2 тысяч. А средняя зарплата в «республике» не дотягивает до 3 тысяч гривен.