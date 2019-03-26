Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова

26.03.2019 08:08

Экс-главарь подразделений НВФ «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин) на своей странице в соцсети опроверг заявления сбежавшего в РФ экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова о том, что проживал в гостинице «Ливерпуль».

Комментируя слова Прозорова Гиркин уточнил, что никогда не жил в отеле, а всего лишь принимал там душ:

«Я ни одного часа не жил в Донецке в гостинице „Ливерпуль“. Один раз там принял душ — после возвращения из Степановки и один раз там позавтракал в компании подонка Антюфеева (и еще кого-то — кого — не помню).

От начала и до конца своего командования в Донецке я жил (вернее — спал) в „технической“ комнатенке за своим рабочим кабинетом в здании УСБУ, где попросил установить койку.

После сдачи командования на 2 суток переехал на базу к „Хмурому“, а потом — на сутки — в Снежное, где с облегченной душой встретил „Северный ветер“ и на следующий день перешел ленту».

Кроме того, Стрелков добавил, что пока занимается изучением остальных заявлений Прозорова и раскритиковал РФ за «профессионально непригодную» подготовку к интервью, в котором, по его мнению, много не состыковок, передает donpress.com.