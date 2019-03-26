В честь Кобзона: В Донецке хотят переименовать «Юность»

26.03.2019 16:39

Дворцу молодежи «Юность» в неподконтрольном украинским властям Донецке хотят присвоить имя российского певца Иосифа Кобзона. Об этом сегодня, 26 марта, заявил «министр образования и науки ДНР» Евгений Горохов, передают Донецкие новости.

Как утверждает Горохов, в Донецке будет восстановлен самый крупный концертный зал – Дворец молодежи «Юность». «Он будет носить имя Кобзона», – заявил «министр».

По словам Горохова, содействие в восстановлении окажет семья артиста и депутаты Госдумы РФ. На эти цели планируется потратить порядка 0,5 млрд руб. (0,2 млрд грн по местному курсу на 26.03.2019).

Отметим, что о планах по реконструкции дворца и возможном его переименовании в «ДНР» уже заявляли: в сентябре 2018 года.