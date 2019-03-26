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В Донецке появились листовки с призывом выйти на митинг против комендантского часа
26.03.2019 09:11
В неподконтрольном Донецке появились листовки с призывом выйти на митинг против комендантского часа.
Такой информацией сегодня, 25 марта, поделился в Twitter очевидец, передает donpress.com.
По его словам, листовки под заголовком «Антикомендантский час» были расклеены во дворах домов.
Всех несогласных с ограничением свободы, приглашают прийти на бульвар Пушкина 31 марта в 14:00 по местному времени.
«Я, уважающий себя дончанин, имею право на свободу и жизнь без временных ограничений!.. Пятый год твоей жизни, моей свободы, нашей молодости!» — сказано в листовке.
Теги: Донецк, Донбасс, митинг, комендантский час, листовки
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