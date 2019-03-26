В Донецке появились листовки с призывом выйти на митинг против комендантского часа

26.03.2019 09:11

В неподконтрольном Донецке появились листовки с призывом выйти на митинг против комендантского часа.

Такой информацией сегодня, 25 марта, поделился в Twitter очевидец, передает donpress.com.

По его словам, листовки под заголовком «Антикомендантский час» были расклеены во дворах домов.

Всех несогласных с ограничением свободы, приглашают прийти на бульвар Пушкина 31 марта в 14:00 по местному времени.

«Я, уважающий себя дончанин, имею право на свободу и жизнь без временных ограничений!.. Пятый год твоей жизни, моей свободы, нашей молодости!» — сказано в листовке.