В Горловке найдено самое уютное место

26.03.2019 13:36

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна побывала у Богоявленского кафедрального собора, что неподалеку от площади Победы. Запечатленные кадры она опубликовала в соцсети, пишут Донецкие новости.

«Самое уютное место в Горловке. Март 2019», – прокомментировала горловчанка.

Помимо самого собора и зданий во дворе, Анна показала расположенную рядом детскую площадку.