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В Мариуполе студентка вуза осуждена за торговлю людьми
Студента Мариупольского ПГТУ осуждена за продажу девушек в Израиль.Информация об этом опубликована в реестре судебных решений.
21 марта 2019 года прошел суд над студенткой 4 курса ПГТУ. Мариупольчанку судили за торговлю людьми.
В начале января 2018 г. обвиняемая в сговоре с другими лицами подыскивала девушек, у которых были трудности с деньгами. Знакомилась с ними и пыталась для дальнейшей сексуальной эксплуатации переправить в Турцию или Израиль. В преступной схеме мариупольчанка должна была оформлять необходимые документы девушкам для отправки их за границу и в случае необходимости сопровождать их в данные страны.
Следствием зафиксировано несколько случаев, когда обвиняемая встречалась с девушками или общалась с ними по Скайпу, предлагая им заниматься проституцией за 100 - 300 долларов за час.
Преступница была задержана 15 марта 2018 года в рейсовом автобуса Мариуполь - Днепр, когда сопровождала одну из завербованных женщин.
В суде обвиняемая вину признала и согласилась, что искала девушек для занятий проституцией за границей, обещая высокие зарплаты. В содеянном покаялась и просила строго не наказывать.
Суд признал ее виновной по ч 2 ст. 149 УК Украины (Торговля людьми проделанная группой лиц) и осудил на 5 лет. но потом наказание заменили 3 годами условно.
Теги: Донбасс, Мариуполь, суд, торговля людьми, студентка
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