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В ОРДО за сутки на пожарах в Горловке и Амвросиевке погибло трое человек

26.03.2019 12:33
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В ОРДО за сутки на пожарах в Горловке и Амвросиевке погибло трое человек

За минувшие сутки в ОРДО на пожарах погибли трое человек в неподуконтрольных Украине Амвросиевке и Горловке Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе «МЧС ДНР», передает donpress.com.

Так, в «ведомстве» отметили:

«Вчера, 25 марта, по улице Фруктовой Никитовского района Горловки произошел пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. В результате погибли два человека 1950 и 1975 годов рождения».

В тот же день из-за возгорания квартиры в пятиэтажном жилом доме в Амвросиевке, расположенном на улице 8-й съезд Советов, погибла женщина 1932 года рождения. Мужчина 2000 года рождения пострадал от возгорания в частном доме в неподконтрольном Енакиево



Теги: Донбасс, Амвросиевка, Горловка, дом, пожар, квартира, МЧС, гибель, ДНР
 
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