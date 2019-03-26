В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева

26.03.2019 22:35

Украинская сторона подтвердила факт переезда старшего прапорщика запаса ВСУ Юрия Аушева на временно неподконтрольную территорию Донбасса, где проживает его семья.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, передает donpress.com.

Ранее информация о прибытии на неподконтрольную территорию Юрия Аушева была озвучена в сюжете телеканала «Россия-24» под названием «Спецслужбы ДНР получили тысячи закрытых документов ВСУ».

По данным пресс-службы, старший прапорщик запаса Юрий Аушев проходил службу в Донецком областном военном комиссариате с 2004 года. Был уволен из рядов Вооруженных сил Украины в запас 26 декабря 2018.

На данный момент изучается объем служебной и секретной информации, к которой имел доступ старший прапорщик Юрий Аушев.