Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В зоне ООС не стихают обстрелы: члены НВФ понесли потери

26.03.2019 09:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В зоне ООС не стихают обстрелы: члены НВФ понесли потери

За минувшие сутки члены НВФ 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате чего двое бойцов операции Объединенных сил получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Подразделения НВФ обстреливали украинские позиции из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Зафиксированы обстрелы в полосе ответственности оперативно-тактических группировок «Восток» и «Север» в районе населенных пунктов: Новомихайловка, Старогнатовка, Красногоровка, Лебединское, Крымское, Новотошковское, Луганское.

По данным разведки, за сутки убиты трое и ранены пятеро членов НВФ.

С начала текущих суток обстрелов украинских позиций не зафиксировано.



Теги: Донбасс, разведка, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх