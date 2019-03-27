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Архив - Донецкая область

«Глоток свежего воздуха»: жители Горловки разделяют возмущение дончан комендантским часом

27.03.2019 19:30
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«Глоток свежего воздуха»: жители Горловки разделяют возмущение дончан комендантским часом

Жители неподконтрольной Горловки разделяют возмущение дончан, которые собрались выйти на митинг против комендантского часа. Комментарии такого рода появились в одной из групп в соцети ВКонтакте.

Молодые люди устали от такого длительного запрета свободно выходить на улицу по вечерам. Они называют идею дончан о митинге «глотком свежего воздуха», хотя и осознают, что затея опасная.

«…с нашей стороны мирный митинг, а со стороны власти — вооруженные солдаты. План дерьмовый, если честно», — пишет один из участников обсуждения.

Горловчане сравнивают город с Бахмутом и Славянском, которые находятся на подконтрольной Украине территории. Горловку вечером они называют «серой и депрессивной» в то время как по ту сторону линии разграничения «города живут, бары, клубы, молодежь гуляет».

Как сообщалось ранее, в Донецке появились листовки с призывом выйти на протестную акцию 31 марта. 

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, комендантский час, ДНР, ЛНР
 
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