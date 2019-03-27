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Архив - Донецкая область

На Луганщине при артобстреле повреждены жилые дома

27.03.2019 18:45
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На Луганщине при артобстреле повреждены жилые дома

В селе Камышеваха-1 Луганской области в результате артиллерийского обстрела повреждены два жилых дома и хозяйственные постройки Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В ведомстве отметили:

«22 марта 2019 года около 17:00 со временно оккупированной территории Луганской области российско-террористические силы, применяя тяжелую артиллерию, вопреки нормам международного гуманитарного права осуществили прицельный обстрел с. Камышеваха-1 Попаснянского района Луганской области».

Как стало известно, в ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате артиллерийского обстрела повреждены 2 жилых дома и хозяйственные постройки по ул. Почтовая с. Камышеваха-1 Попаснянского района Луганской области. Правоохранители выяснили, что обстрел велся снарядами калибра 122 мм из неподконтрольного Украине Первомайска Луганской области.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, обстрел, ДНР, ЛНР, ООС
 
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