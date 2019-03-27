"Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта

27.03.2019 09:25

Россия что-то планирует на оккупированном Донбассе по случаю выборов в Украине.

В этом уверен ветеран АТО известный под ником Serg Marco. Serg Marco в Facebook поделился настораживающим прогнозом о террористических "Л/ДНР", передает "Диалог.UA". Ветеран АТО уверяет, что в последнее время в "республиках" начались "интересные движения".

Россия заблокировала границу, не позволяя гражданским выезжать из "Л/ДНР". Параллельно с этим Кремль начал активно стягивать на оккупированный Донбасс "ихтамнетов" и вооружение. "Закрывают границы, "их" таможня перестает работать, гражданских не пускают и не выпускают.

При этом военные колоны идут, причем немало идут, только через КПВВ "Успенка" позавчера ночью зашло четыре десятка КамАЗов с живой силой", - поделился Serg Marco настораживающей информацией.

По его мнению, с этими процессами связаны и настойчивые слухи о массовом предоставлении российских паспортов жителям "Л/ДНР", которые старательно подогревают пропагандисты РФ. Ветеран АТО уверен, что РФ готовит грандиозный обман. "Начали обещать российский паспорт за вступление в войска.

Правда он фейковый и работать на территории России не будет, а возможности проверить у сепарья нет (таможня же закрыта, как и граница, паспорт не проверишь и по нему не выедешь). Но сепарье ведется", - рассказал он. Этот "странный движ", по его мнению, неспроста.

РФ что-то готовит на Донбассе. "Есть подозрение, что сепаров сейчас планируют кинуть в какую-то мясорубку, пока границы перекрыты и нет возможности ни свалить, ни разобраться в кидке с паспортами", - поделился опасениями Serg Marco.



Источник: www.dialog.ua