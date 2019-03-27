- «Глоток свежего воздуха»: жители Горловки разделяют возмущение дончан комендантским часом19:30
- На Луганщине при артобстреле повреждены жилые дома18:45
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым17:45
- Боевики «ЛНР» обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ17:00
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке14:30
- Пасечник оказался в сложной ситуации в Луганске: судьба главаря "ЛНР" скоро решится13:45
- В Донецке напали на известного «активиста ДНР»: сломали руку, украли телефон11:15
- Боевики 23 раза обстреляли позиции ОС на Донбассе: есть раненые11:00
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта 09:25
- 31 марта в Донецке и Луганске запланированы массовые акции08:47
"Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
Россия что-то планирует на оккупированном Донбассе по случаю выборов в Украине.
В этом уверен ветеран АТО известный под ником Serg Marco. Serg Marco в Facebook поделился настораживающим прогнозом о террористических "Л/ДНР", передает "Диалог.UA". Ветеран АТО уверяет, что в последнее время в "республиках" начались "интересные движения".
Россия заблокировала границу, не позволяя гражданским выезжать из "Л/ДНР". Параллельно с этим Кремль начал активно стягивать на оккупированный Донбасс "ихтамнетов" и вооружение. "Закрывают границы, "их" таможня перестает работать, гражданских не пускают и не выпускают.
При этом военные колоны идут, причем немало идут, только через КПВВ "Успенка" позавчера ночью зашло четыре десятка КамАЗов с живой силой", - поделился Serg Marco настораживающей информацией.
По его мнению, с этими процессами связаны и настойчивые слухи о массовом предоставлении российских паспортов жителям "Л/ДНР", которые старательно подогревают пропагандисты РФ. Ветеран АТО уверен, что РФ готовит грандиозный обман. "Начали обещать российский паспорт за вступление в войска.
Правда он фейковый и работать на территории России не будет, а возможности проверить у сепарья нет (таможня же закрыта, как и граница, паспорт не проверишь и по нему не выедешь). Но сепарье ведется", - рассказал он. Этот "странный движ", по его мнению, неспроста.
РФ что-то готовит на Донбассе. "Есть подозрение, что сепаров сейчас планируют кинуть в какую-то мясорубку, пока границы перекрыты и нет возможности ни свалить, ни разобраться в кидке с паспортами", - поделился опасениями Serg Marco.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, АТО, ООС
- Чем Захарченко отвлекает от нищеты жителей ОРДО
- Донбасский фронт: Противостояние усиливается
- Мнение: через месяц Россия начнет сворачивать войну на Донбассе
- Отвод техники на Донбассе: танки должны замереть на 4 месяца
- Война на Донбассе: появились хорошие новости
- Российско-украинская война: атаки, обстрелы, переброска
- «Глоток свежего воздуха»: жители Горловки разделяют возмущение дончан комендантским часом19:30
- На Луганщине при артобстреле повреждены жилые дома18:45
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым17:45
- Боевики «ЛНР» обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ17:00
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке14:30
- Пасечник оказался в сложной ситуации в Луганске: судьба главаря "ЛНР" скоро решится13:45
- В Донецке напали на известного «активиста ДНР»: сломали руку, украли телефон11:15
- Боевики 23 раза обстреляли позиции ОС на Донбассе: есть раненые11:00
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта 09:25
- 31 марта в Донецке и Луганске запланированы массовые акции08:47
- «Глоток свежего воздуха»: жители Горловки разделяют возмущение дончан комендантским часом19:30
- Афонские старцы: Новый президент Украины победит Путина19:16
- На Луганщине при артобстреле повреждены жилые дома18:45
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- В одном из морских портов Украины найдено ракетное вооружение РФ в полном оснащении - Матиос18:15
- Зеленский ответил на призыв Вакарчука 18:00
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым17:45
- Apple презентовала виртуальную банковскую карту Apple Card17:30
- Команда Зеленского устроит день открытых дверей: стали известны подробности17:16
- Боевики «ЛНР» обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ17:00
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- Названы "вредные" продукты, которые можно есть при диете15:48
- Гороскоп на ближайшую неделю10:45
- Эти продукты уберут мешки под глазами10:30
- Врач назвала три простые вещи, которые помогут выспаться07:10
- Украинцы стали чаще разводиться18:44
- Важно! Украинские производители начали подделывать популярную крупу17:16
- Декларация с врачом: что ждет украинцев, не заключивших договор22:28
- Медики рассказали, кому нельзя есть суши20:00
- Как отказаться от соли и сахара: раскрыт простой секрет17:48
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- Нам очень жаль: ПриватБанк записал обращение к украинцам
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком
- В ВСУ подтвердили переход на сторону «ДНР» старшего прапорщика Юрия Аушева
- Представители ОРДО обвинили ВСУ в обстреле КПП «Еленовка»