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«В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
В ОРДО активно продолжают распространятся слухи о скорой «выдаче» российских паспортов жителям «республик». Подконтрольное ОРДО СМИ «Комсомольская правда» опубликовала в соцсети информацию, полученную в различных «ведомствах ДНР».
Так, «полицейский» одного из «райотделов» отметил:
«Действительно, информация такая поступала. Сказали, что в первую очередь будут выдавать их военным, полицейским, государственным служащим, а потом и остальным желающим. Но кто знает, что будет на самом деле. Посмотрим».
В то же время, работница паспортного стола, также, не смогла подтвердить данную информацию:
«Точно тебе никто не скажет. Но слухи такие ходят даже среди коллег. Все предупреждают знакомых, чтобы те скорее оформляли паспорта Донецкой Народной Республики — имея его на руках, будет проще получить российский. Может это и слухи, но хочется верить, что правда — в этот раз все серьезней, чем обычно».
По данным издания, после «военных и госслужащих» паспорта получат те, у кого есть «паспорт ДНР». При этом третья волна якобы охватит тех, у кого на руках только украинский. Отмечается, что при желании его нужно будет поменять на российский документ.
Однако, от официальных лиц заявлений не поступало. Ни в правительстве России, ни в «руководстве республики» данные слухи не подтвердили, и не опровергли.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, гражданство, паспорт, ОРДЛО, ОРДО
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