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ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым
В Интернете опубликовано новое видео артиллерийского удара подразделений украинской армии по боевикам "ЛНР" в районе населенного пункта Золотое на Луганщине.
Об этом на своей странице в социальной сети сообщил офицер украинской армии Анатолий Штефан. Он также опубликовал видео мощного контрудара.
Боевики систематически открывали огонь по позициям украинских военных, нарушая перемирие запрещенными видами вооружений. В ответ на провокации украинские военные спланировали операцию и силами 54-й бригады уничтожили позицию террористов.
Согласно данным разведки, 3 наемников погибли, еще четверо ранены. "В результате спланированной операции и адекватного ответа на провокации оккупантов, воины 54-й ОМБр при поддержке боевой группы "К-2" уничтожили данную позицию, и она их больше не беспокоит", - написал он на своей странице.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, обстрел, ДНР, ЛНР, ВСУ
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- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым17:45
- Боевики «ЛНР» обстреляли из пулеметов БПЛА наблюдателей СММ ОБСЕ17:00
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