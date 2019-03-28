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Бойцы «Азова» мощным ударом уничтожили блиндаж членов НВФ
28.03.2019 14:00
Украинские военные нанесли мощный удар по блиндажу противника в зоне ООС. Об этом сообщил на своей странице в соцсети офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан «Штирлиц».
Военный уточнил, что украинские бойцы нанесли ответный удар по позиции противника, ответив тем самым на регулярные обстрелы. Штефан пишет:
«Воины Объединенных сил батальона „Азов“ из состава 30 ОМБр искусно и профессионально уничтожили блиндаж с членами НВФ из состава 3 мсбр российско-оккупационных войск»
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, блиндаж, НВФ
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