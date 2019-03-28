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Горловка пала: ВСУ закрепились в черте города
Бойцы ВСУ смогли закрепиться в городской черте, сообщает ветеран боев на Донбассе и волонтер Андрей Шор.
Вооруженные силы Украины вошли в городскую черту Горловки и закрепились там. Об этом сообщил ветеран боев за Донецкий аэропорт и Пески, волонтер Андрей Шор на свое странице в Facebook, передает Корреспондент.
На уточняющий вопрос, где именно это произошло – на северо-западе (поселок Шумы) или северо-востоке (со стороны Новолуганского, т.е. Светлодарской дуги), Шор заметил: "Я и так, возможно, лишнего написал. Но пускай будет".
В то же время заметим, что официальной информации Министерства обороны Украины пока нет.
Как сообщалось, на Донбассе резко обострилась ситуация. Сепаратисты совершили 23 обстрела позиций украинских военных, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, ВСУ
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