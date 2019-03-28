Кабмин упростил строительство военных сооружений на Донбассе

28.03.2019 08:49

Правительство упростило строительство военных сооружений в Луганской и Донецкой областях для повышения обороноспособности Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Кабмин утвердил постановление, согласно которому новое строительство, реконструкция, реставрация и капитальный ремонт военных аэродромов, арсеналов, баз и складов, коммунальных сооружений и инженерных сетей (с классом последствий СС1, СС2) на территории воинских частей (подразделений), учреждений и организаций Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и Службы внешней разведки не требует получения разрешений. Это касается мер по обеспечению национальной безопасности и обороны в Луганской и Донецкой областях.

"Для ускорения строительства необходимых военных сооружений в Луганской и Донецкой областях было принято решение осуществлять новое строительство, реконструкцию и капремонт военных аэродромов, арсеналов, складов и других несложных сооружений на территории военных частей без получения разрешения ГАСК", - отметил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Это решение касается нового строительства, реконструкции, реставрации и капитального ремонта объектов казарменно-жилищного фонда военных городков (кроме жилых домов).

Источник: http://avdeevka.city