- Члены НВФ понесли потери из-за ответного огня ВСУ09:30
- Ситуация в пунктах пропуска утром 29.03.201909:01
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Добрый»08:52
- В "ДНР" оккупанты провели выставку "агрессии ВСУ": блогер ткнул пальцем в прокол сепаратистов08:29
- В ОРДО с апреля будут работать над «гражданским патриотическим воспитанием» молодежи 08:11
- "Вот так и живет "свободная республика", - в Луганске рассказали, что получили взамен от РФ за предательство Украины07:51
- Члены НВФ обстреляли Новолуганское: фото повреждений 07:39
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и схлопотали "ответку" от ВСУ. ВИДЕО07:28
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО07:20
- В “ДНР” подорожал выезд из "республики"21:45
Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО
Военнослужащим Украины удалось пройти вглубь оккупированного Донбасса и закрепиться в городской черте захваченной боевиками Горловки.
Подразделения Вооруженных сил Украины смогли продвинуться в зоне ведения боевых действий на Донбассе, передает "Диалог.UA".
В частности, бойцам ООС удалось войти в городскую черту горловской агломерации.
Данную информацию распространил пользователь Андрей Шор, который ссылается на проверенные источники. Согласно данным волонтера и участника боевых действий, защитники Украины смогли закрепиться в городской черте неподалеку от боевиков "ДНР".
Однако он просит подписчиков и пользователей соцести не спрашивать об источнике информации и не отвечает на их вопрос, с какой стороны произошел заход в город. Волонтер Шор лишь уточнил, что городская черта – “линия на карте”.
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ
- Оккупант несет потери: соцсети опознали обезвреженного боевика “ДНР” из Горловки - подробности
- "В Горловке впервые за год зарезервированы 100 коек под "военнослужащих". Больницы в "ЛНР/ДНР" забиты недобитыми ор***и. Некоторых сразу в морг", – "Доктор Смерть"
- Боевики на Донбассе проведут военные учения синхронно с российско-белорусскими
- В одном из поселков Горловки обстрелом повреждены 2 жилых дома
- Российско-террористические войска дважды напали на позиции АТО: Водяное и Павлополь были атакованы из мощных артустановок
- Военный прогноз на 2016 год. Чего ждать Донбассу?
- Члены НВФ понесли потери из-за ответного огня ВСУ09:30
- Ситуация в пунктах пропуска утром 29.03.201909:01
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Добрый»08:52
- В "ДНР" оккупанты провели выставку "агрессии ВСУ": блогер ткнул пальцем в прокол сепаратистов08:29
- В ОРДО с апреля будут работать над «гражданским патриотическим воспитанием» молодежи 08:11
- "Вот так и живет "свободная республика", - в Луганске рассказали, что получили взамен от РФ за предательство Украины07:51
- Члены НВФ обстреляли Новолуганское: фото повреждений 07:39
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и схлопотали "ответку" от ВСУ. ВИДЕО07:28
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО07:20
- В “ДНР” подорожал выезд из "республики"21:45
- Члены НВФ понесли потери из-за ответного огня ВСУ09:30
- Гороскоп на 29 марта: Близнецам стоит разнообразить интимную жизнь, а Овны захотят бросить работу09:12
- Ситуация в пунктах пропуска утром 29.03.201909:01
- Ликвидирован боевик «ДНР» с позывным «Добрый»08:52
- В "ДНР" оккупанты провели выставку "агрессии ВСУ": блогер ткнул пальцем в прокол сепаратистов08:29
- В ОРДО с апреля будут работать над «гражданским патриотическим воспитанием» молодежи 08:11
- "Вот так и живет "свободная республика", - в Луганске рассказали, что получили взамен от РФ за предательство Украины07:51
- Члены НВФ обстреляли Новолуганское: фото повреждений 07:39
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и схлопотали "ответку" от ВСУ. ВИДЕО07:28
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО07:20
- Эксперты назвали цвет, который может ухудшить зрение18:31
- Мамам рассказали, как ускорить засыпание ребенка15:48
- Медики рассказали, как быстро понизить температуру без лекарств13:45
- Можно ли поднимать найденные деньги: толкование примет12:30
- 6 знаков Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами10:16
- Дерматологи подсказали, как восстановить кожу после зимы10:01
- Украинцы смогут жаловаться на врачей и получить компенсацию: инструкция09:30
- Каким будет каждый месяц 2019-го для знаков Зодиака?08:16
- Как уберечься от головных болей во время магнитных бурь22:22
- Медики рассказали, чем может быть опасна домашняя пыль18:30
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО
- Оккупированные Донецк и Луганск ждет большое разочарование: Россия приготовила "ДНР/ЛНР" "сюрприз"
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- Стрелков «разгромил» заявления беглого экс-сотрудника СБУ Прозорова
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым