Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО

28.03.2019 17:38

Военнослужащим Украины удалось пройти вглубь оккупированного Донбасса и закрепиться в городской черте захваченной боевиками Горловки.

Подразделения Вооруженных сил Украины смогли продвинуться в зоне ведения боевых действий на Донбассе, передает "Диалог.UA".

В частности, бойцам ООС удалось войти в городскую черту горловской агломерации.

Данную информацию распространил пользователь Андрей Шор, который ссылается на проверенные источники. Согласно данным волонтера и участника боевых действий, защитники Украины смогли закрепиться в городской черте неподалеку от боевиков "ДНР".

Однако он просит подписчиков и пользователей соцести не спрашивать об источнике информации и не отвечает на их вопрос, с какой стороны произошел заход в город. Волонтер Шор лишь уточнил, что городская черта – “линия на карте”.