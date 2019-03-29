Боевики «ДНР» и «ЛНР» минируют территории в районе Новой Марьевки и Калиново-Борщеватого

29.03.2019 10:49

Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей минируют территории в районе временно оккупированных населенных пунктах Новая Марьевка и Калиново-Борщеватое.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 27 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«На восточной окраине н. п. Новая Марьевка (неподконтрольный правительству, 64 км к югу от Донецка) наблюдатели видели поваленное дерево, перекрывшее дорогу больше чем наполовину, и прикрепленный к нему самодельный знак, предупреждающий о минной опасности (белая табличка с надписью «Стоп! Мины» на русском языке).

Возле н. п. Калиново-Борщеватое (неподконтрольный правительству, 61 км к западу от Луганска) команда СММ впервые видела три красных знака с надписью «Стоп! Мины» на русском языке, прикрепленных к деревянным дощечкам в полях к северу и югу от автодороги Н32».