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Боевики «ДНР» и «ЛНР» минируют территории в районе Новой Марьевки и Калиново-Борщеватого
Боевики «ДНР», «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей минируют территории в районе временно оккупированных населенных пунктах Новая Марьевка и Калиново-Борщеватое.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 27 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«На восточной окраине н. п. Новая Марьевка (неподконтрольный правительству, 64 км к югу от Донецка) наблюдатели видели поваленное дерево, перекрывшее дорогу больше чем наполовину, и прикрепленный к нему самодельный знак, предупреждающий о минной опасности (белая табличка с надписью «Стоп! Мины» на русском языке).
Возле н. п. Калиново-Борщеватое (неподконтрольный правительству, 61 км к западу от Луганска) команда СММ впервые видела три красных знака с надписью «Стоп! Мины» на русском языке, прикрепленных к деревянным дощечкам в полях к северу и югу от автодороги Н32».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, ДНР, ЛНР, боевики, мины, минирование
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