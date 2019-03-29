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Боевики взгрустнули после смертельных ударов ВСУ. ВИДЕО
29.03.2019 10:13
Российские оккупанты на Донбассе в последние месяцы понесли ощутимые потери.
Как сообщает группа "Информационное сопротивление", таких успехов удалось добиться благодаря новым видам вооружений, которые попали в распоряжение украинской армии, передает apostrophe.ua.
Интересно, что сами боевики по этому поводу не скрывают эмоций. Так, группа опубликовала радиоперехват разговора оккупантов, которые активно обсуждают происходящее.
Примечательно, что боевики обвиняют российские каналы в том, что они рассказывают, как ВСУ воюют "металлоломом", что не соответствует действительности.
Теги: Донбасс, металлолом, вооружение, боевики, потери, ВСУ, радиосигнал
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