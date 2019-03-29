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Боевиков «ДНР» и наемников из РФ, получивших ранения, списывают «задним числом»
Главари боевиков «ДНР» и российских оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой области списывают «задним числом» убитых и раненных боевиков «ДНР» и наемников из РФ.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области несут потери с живой силе. Однако, убитых и раненных боевиков «ДНР» и российских наемников списывают «задним числом».
При этом, на происходящее жалуются сами боевики и российские наемники. Так, российский наемник Алексей Кассин, жалуется на то, что после ранения, задним числом списали находящегося в госпитале его «земляка» — наемника с позывным «Гусар». При этом, «Гусар» лишился возможности самостоятельно принимать пищу и говорить:
«Алексей Кассин: у меня земляк почти 3 недели лежит щас в одной из больниц Донецка. Безвылазно воюет там с 2015г. Получил пулевое ранение в область шеи от снайпера в Авдеевской промзоне. Не может есть и говорить. Тут же был уволен из армии ДНР задним числом. Его позывной Гусар. И это третье его ранение»,
«Шея — плохое место».
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, больницы, ранения, ДНР, боевики, потери, наемники
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