Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Члены НВФ обстреляли Новолуганское: фото повреждений

29.03.2019 07:39
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Члены НВФ обстреляли Новолуганское: фото повреждений

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил подразделения НВФ обстреляли населенный пункт Новолуганское.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

По данным штаба, противник применил минометы. В результате минометного обстрела этого был поврежден газопровод. В пресс-службе отметили:

«В ближайшее время украинские мастера начнут ремонт газопровода. И в течение нескольких суток поставки „голубого топлива“ будет возобновлены».



Теги: Донбасс, ремонт, газопровод, обстрел, повреждения, Новолуганское, НВФ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх