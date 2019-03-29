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Главаря «ДНР» Пушилина в центре Донецка охраняла тяжелая техника и вооруженные боевики «ДНР»

29.03.2019 11:33
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Главаря «ДНР» Пушилина в центре Донецка охраняла тяжелая техника и вооруженные боевики «ДНР»

Вчера в дневное время жители временно оккупированного Донецка были встревожены скоплением тяжелой техники и вооруженных боевиков «ДНР». Как оказалось, милитари-сопровождение охраняло главаря «ДНР» Дениса Пушилина.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Вчера жители временно оккупированного Донецка были встревожены скоплением в центре города большого количества тяжелой военной техники – танков, гаубиц, пушек, зенитных установок и вооруженных боевиков. Оказывается, вся эта кавалькада охраняла главаря «ДНР» Дениса Пушилина, который «посетил выставку в Донецком краеведческом музее».

Дончане не оценили такую «заботу о безопасности» Пушилина. Вот пишут дончане в соцсетях:

«Возле Краеведческого музея сегодня прям выставка достижений «народного хозяйства», откопанных в шахтах. Свежекрашенные танки, гаубицы, пушки. Плюс пожарная машина и орки с автоматами. Дитёв на «экскурсии» не заметили.Для кого «выставка» не ясно..»,
«Хотя… можт это так… просто п…ой помахать перед украинскими выборами… Авось испужаются да выберут «кого нАдА»...»,
«Пушка стерегли»



Теги: Донецк, Донбасс, выставка, охрана , ДНР, боевики, военная техника, Пушилин, соцсети
 
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