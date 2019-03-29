Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО

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Экс-глава ДОВГА Павел Жебривский заявил, что ВСУ удалось взять под свой контроль ряд высот вблизи захваченной российскими террористам Горловки. Этот отрезок "серой зоны" российские оккупанты использовали для провокаций против защитников Украины и мирного населения.
В эфире "Прямого" Жебривский рассказал, что для полного взятия силами ООС Горловки необходимо 3 дня, передает "Диалог.UA".
Если бы Украина имела гарантии, в том числе и от международных организаций, что Россия не пойдет на крупные провокации на Донбассе, ОРДЛО удалось бы освободить с минимальными человеческими потерями. "Достаточно две недели для деоккупации этих территорий",- заверил Жебривский. "Но нужна гарантия, что Россия не начнет бомбардировать и не введет свои войска", - добавил политик.
Он также отметил, что после этого будет принят закон о коллаборации, а на Донбассе воцарится мир, и жизнь начнет входить в спокойное русло. "Мы готовы к деоккупации в очень короткие сроки и с минимальными потерями",- резюмировал Жебривский.
Теги: Россия, Донбасс, Горловка, захват, ВСУ, Жебривский, ОРДЛО, серая зона, деоккупация, провокации
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