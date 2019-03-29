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На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и схлопотали "ответку" от ВСУ. ВИДЕО
За минувшие сутки, 28 марта, на Донбассе пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"28 марта российские оккупационные войска семь раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом четыре раза применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм", -- рассказали в ООС.
В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из минометов калибров 120 и 82 мм в районе Гнутово, а из подствольных гранатометов и стрелкового оружия – вблизи Авдеевки. Крупнокалиберные пулеметов были применены в районе Лебединского.
Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли из минометов калибра 82 мм позиции у Крымского, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Станицы Луганской.
"Потерь среди украинских защитников нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 28 марта огнем трех оккупантов были ранены", – рассказали в ООС.
Напомним, украинские военные в Луганской области провели блестящую операцию. Боевая группа К-2 из 54-й бригады ВСУ полностью уничтожила командный пункт врага. Противник потерял шесть человек уничтоженными и четыре – ранеными.
Также сайт "Сегодня" разместил видео уничтожения бойцами ВСУ "Урала" боевиков с боеприпасами. Противнику на грузовике подвозились боеприпасы, но воины ООС прекратили эти поставки точным выстрелом.
Теги: Донбасс, боеприпасы, вооружение, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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