Наемники РФ и боевики "Л/ДНР" понесли потери, пытаясь отомстить ВСУ за продвижение у Горловки

29.03.2019 09:53

Бандформирования "Л/ДНР" на временно оккупированном Донбассе не прекращают ежедневных вооруженных провокаций против бойцов ВС Украины.

За прошедшие сутки, 28 марта, российско-оккупационные войска семь раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил после успешного закрепления ВСУ у Горловки, передает "Диалог.UA".

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил. Отмечается, что оккупанты при этом четыре раза применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм. К счастью, потерь среди украинских защитников нет. В штабе ООС также подчеркивают, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. Согласно данным разведки, трое боевиков "Л/ДНР" были ранены. Уже с начала текущих суток обстрелов позиций ВС Украины не зафиксировано.