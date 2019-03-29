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Оккупационные «власти ДНР» отменили «митинг и концерт» 31 марта 2019 года
Оккупационные «власти ДНР» срочно отменили намеченные во временно оккупированном Донецке «митинг» и «концерт», намеченные на 31 марта 2019 года.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Оккупационные власти «ДНР» по наущению «кураторов» из РФ и при финансовой поддержке пропагандистках ТВ-каналов РФ во временно оккупированном Донецке собирались провести 31 марта2019 года «митинг» и «концерт» с участием «звезд российской эстрады».
Пропагандисты так и не смогли до конца определиться с «тематикой митинга» — то ли против выборов президента в Украине, то ли для вручения «ордена Иуды», то ли ещё по поводу последнего воскресенья в марте. Суть митинга была одна – принудительно согнанные бюджетники и студенты, пропагандистские вопли перед камерами «России -1» и «России 24». Жители временно оккупированных территорий Донецкой области были возмущены самой «идеей митинга» и начали массово отказываться присутствовать на нем.
Даже приспешники боевиков выражали недовольство. Кроме того, стали раздаваться предостережения о готовящихся провокациях, которые с удовольствием сняли бы российские пропагандисты.
То ли по этим причинам, то ли получив «команду сверху», оккупационные «власти ДНР» отменили и митинг, и концерт.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«В группе «русского центра» пропала эта картинка. Значит отменили не только митинг в поддержку Порошенко на выборах от ОПГ #ДНР, но и сам концерт. До дырявых дошло, что они делают»,
«#Донецк 31 марта на пл.Ленина в честь дня выборов на #Украина концерт от #ОПГ #ДНР #МММ! Представляю какой красочный перформанс будет во время второго тура».
Теги: Россия, Донбасс, концерт, митинг, финансирование, отмена, ДНР, боевики, соцсети, кураторы
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