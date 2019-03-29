Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Перед выборами? Жители ОРДО удивлены маленькими очередями на блокпостах «ДНР»

29.03.2019 13:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Перед выборами? Жители ОРДО удивлены маленькими очередями на блокпостах «ДНР»

Сегодня утром на подконтрольных членам НВФ пунктах пропуска на Донбассе, собрались небольшие очереди и пропуск осуществлялся довольно быстро.

Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы, передает donpress.com.

На Бахмутском направлении с самого утра практически не было пешей очереди. Люди пересекали блокпост очень быстро :

«На Майорске на днр пеших в Укр. никого, из Укр. -чел.20»

«По состоянию на 09.20 на блок посту 120 автомобилей, 9 автобусов, до 30 человек пешей очереди»

«Горловка Кочегарка — майорск уже в автобусе на Бахмут всего 70 минут. Пешая очередь ВСЕ ОЧЕНЬ БЫСТРО!»

«Приехали в Горловку в 7.00, стояли в основной очереди с двумя детками. ДНР прошли за четыре часа и за сорок минут Украину. На Майорском на въезд в ДНР пусто: ни машин, ни пеших»

На Марьинском направлении на пункте пропуска Каргил сегодня также мало машин, люди проезжают за час:

«На Каргиле в Курахово 10 машин»

«12:30 Каргил на Украину 17 машин»

«На Каргиле в Курахово до 10 машин, проехали за час. Украина сразу на проверку. На въезд в Донецк на Каргиле до 40»

В Еленовке на Мариупольском направлении маленькие очереди, по словам очевидцев, льготная очередь отсутствует:

«На Еленовке основная на выезд — Машин 40 не больше. пока на въезд машин 15»

«Новотроицк на Донецк, 15 машин, льготы нет»

«Еленовка, в сторону Волновахи, основная возле второго туалета, льготы машин 8»



Теги: Донбасс, выборы, транспорт, блокпост, ДНР, пункты пропуска, соцсети, очереди, НВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх