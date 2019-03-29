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По техническим причинам: В «Л-ДНР» синхронно отменили концерты российских артистов на 31 марта

29.03.2019 22:01
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По техническим причинам: В «Л-ДНР» синхронно отменили концерты российских артистов на 31 марта

В «ЛНР» внезапно заявили об отмене концерта с участием групп «Город 312» и «Корни», а в «ДНР» – об отмене концерта российских певцов Согдианы и Дениса Клявера. Концерты были запланированы во временно неподконтрольных украинскому правительству Донецке и Луганске 31 марта, в день выборов президента Украины, пишут Донецкие новости.
Причиной отмены концертов называют «технические причины».
Пользователи из Донецка и Луганска в социальных сетях радуются, что им не придется выходить на площади, чтобы создавать массовость.
Гена: «Ах-ах – по техническим»;
Сергей: «Картинка по ТВ не получится, не получилось людей выгнать на площадь»;
Олег: «Ура»;
«Баба Голька»: «Як шкода, як шкода! (втираю рясні сльози)!»;
«Сенька»: «Хоть какие-то хорошие новости»;
Александр: «КТО такой клявер и согдиана?»;
Владимир: «Я таких звезд ваще не знаю, отменили и ладно»;
«Gad»: «Мне кто-нибудь даст ответ? Кто это такие? И шо это за звезды?»;
Антон: «Чепушилин денег зажал»;
Роман: «У сына на работе отбой сказали. У жены тоже»;
Иван: «Да зачем он нужен? Позорище»;
Анна: «Отменили, сказали в университете».
«Новини»: «Только стрелки на спортивках нагладил, кепку-уточку у соседа арендовал, тухли начистил.... лишь бы с толпы не выделяться, и тут такой облом».



Теги: Россия, Донбасс, концерт, отмена, ДНР, ЛНР, артисты
 
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