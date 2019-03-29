Пропагандисты «ДНР» опозорились, показав на выставке в Донецке части российских боеприпасов

29.03.2019 12:31

Оккупационные «власти ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Донецке в очередной раз опозорились, показав части российских боеприпасов и пытаясь выдать их за «снаряды ВСУ».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Накануне, 28 марта 2019 года, во временно оккупированном Донецке пропагандисты, подконтрольные оккупационным «властям ДНР» и российских кураторов, устроили «выставку» свидетельств «агрессии ВСУ», где показали части снарядов, имеющихся только на вооружении армии РФ. При этом «экспонаты» пытались выдать за «свидетельства агрессии ВСУ»… против «мирной России».

Жители временно оккупированных территорий Донетчины не оценили этот пропагандистский ход. Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Организаторы выставки «агрессии ВСУ», конечно, просто красавчики. Не забыли выложить на всеобщее обозрение головную часть ракеты ЗРК «Тор». Российской, конечно»,

«Оце б Власов рассказывал про агрессию Красной Армии, но у ватонов по ходу логика называется «двоемыслие»»,

«Агрессия ВСУ против «мирной» России».