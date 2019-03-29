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Сутки на Донбассе гремели бои: террористы "Л/ДНР" пустили в ход минометы возле мирных городов и сел

29.03.2019 11:09
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Сутки на Донбассе гремели бои: террористы "Л/ДНР" пустили в ход минометы возле мирных городов и сел

Гибридная армия Российской Федерации не останавливает регулярные массированные обстрелы украинской армии на захваченных территориях Донбасса вблизи мирных городов и сел.

Штаб ООС сообщает, что боевики совершили четыре обстрела в полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток", передает "Диалог.UA".

Враг бил из минометов калибров 120 и 82 мм в районе населенного пункта Гнутово. А также террористы "ДНР" атаковали ВСУ из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи города Авдеевка и населенного пункта Лебединский. Уже в полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” враг открывал огонь трижды. Минометным огнем оккупанты РФ накрыли район возле населенного пункта Крымское. Кроме того, противник ударил из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у населенного пункта Станица Луганская.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, Станица Луганская, Гнутово, ООС
 
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