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В Донецке в результате утреннего обстрела повреждены 5 жилых домов

29.03.2019 11:49
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В Донецке в результате утреннего обстрела повреждены 5 жилых домов

В поселке шахты Трудовская на западе неподконтрольного Украине Донецка в результате утреннего обстрела повреждены пять домов.

Об этом сегодня сообщил так называемый «руководитель представительства ДНР» в СЦКК Руслан Якубов, передает donpress.com.

Представитель ОРДО отметил:

«Сегодня в 06:40 вооруженные формирования Украины открыли минометный огонь по направлению поселка шахты Трудовская. В результате обстрела повреждены жилые дома по адресам: улица Зеленый Гай, 36, 38, 40, 50, 103».
По информации, осколками посечена кровля домов и повреждено остекление.



Теги: Донецк, Донбасс, дом, обстрел, повреждения, ДНР, СЦКК, ОРДО
 
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