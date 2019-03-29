В ОРДО за «коррупцию» задержали «депутата народного совета ДНР»

29.03.2019 14:33

В неподконтрольном Украине Донецке задержан по подозрению в коррупционной деятельности «депутат народного совета ДНР».

Об этом так сообщили в пресс-службе так называемой «генеральной прокуратуры ДНР», передает donpress.com.

В «ведомстве» отметили:

«В отношении депутата Народного Совета ДНР возбуждено уголовное дело по факту получения взятки лицом, занимающим государственную должность Донецкой Народной Республики».

Представители ОРДО добавили, что с сентября 2018 по март 2019 года фигурант ежемесячно получал взятки в размере 20 тысяч рублей от руководителей ряда предприятий «ДНР» за принятие в интересах предпринимателей «законов» и содействии в получении дополнительных благ и льгот в бизнесе.

28 марта 2019 года мужчину задержали по подозрению в совершении «преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 343 УК ДНР».