"Вот так и живет "свободная республика", - в Луганске рассказали, что получили взамен от РФ за предательство Украины

29.03.2019 07:51

Российские пропагандисты и их коллеги в "народных республиках" Донбасса уже пятый год рассказывают об "ужасах" жизни в "фашистской" Украине, в то время, как в "республиках" разного рода ограничения и запреты можно встретить практически на каждом шагу.

И нарушения их чреваты серьезнейшими последствиями, пишет журналист Яна Викторова для ВВС Украина о ситуации в ОРДЛО. В частности, "военным", "чиновникам" и работникам "бюджетных" организаций в "ЛНР" и "ДНР" запрещено пользоваться услугами украинских операторов мобильной связи. В некоторых учреждениях, например, в "банках" или в офисах различных структурных подразделений оккупационной "администрации" охрана даже проверяет телефоны посетителей, передает "Диалог.UA".

Если в чьем-то телефоне обнаруживают сим-карту украинского оператора, требуют вынуть ее, иначе в учреждение не пустят. На территории "ЛНР" запрещены 126 сайтов (преимущественно – украинские), признанные оккупационной "властью" "враждебными". Правда, не все Интернет-провайдеры неукоснительно соблюдают этот запрет, да и пользователи могут обойти его с помощью определенных свободно распространяемых программ. Но сам факт запрета есть. Также для "военных", "чиновников" и "бюджетников" действует запрет на посещение неоккупированной территории Украины. И если "военные" и "чиновники", являющиеся по украинскому законодательству преступниками, и без этого запрета не поехали бы, то врачи и педагоги бывают не прочь "вырваться". В большинстве случаев "администрации" медучреждений и учебных заведений закрывают глаза на это, но иные поездки могут обернуться для путешественника увольнением, а то и более тяжелыми последствиями. Такое бывает, если человек в поездке, забыв об осторожности, фотографируется в вышиванке или в "неправильной" компании – с военными или с известными украинскими активистами. За это можно оказаться "под колпаком" у "МГБ" и загреметь в "шпионы". Бояться оказаться "шпионами" и люди, работающие на украинских работодателей. Таких людей, в Луганске, кстати, немало. Например, это разного рода инженерно-технические работники, проектировщики, выполняющие заказы украинских предприятий. Они могут быть даже официально трудоустроены на предприятии и получать зарплату на расчетный счет в украинском банке. Но об этом не распространяются. По понятной причине. Люди, выезжавшие из Луганска в 2014 году, но вынужденные вернуться, могут столкнуться с запретом на профессию. Если они – медики, педагоги или еще кто-либо, чьи работодатели в большинстве своем – бюджетные организации, то такого работника может "завернуть" "МГБ", будь он даже суперценным кадром. Вот так "вольно дышит" человек в "народной республике".