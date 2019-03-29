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За кого будут голосовать мариупольцы, - ВИДЕО
29.03.2019 18:00
До выборов Президента Украины осталось всего несколько дней. Журналисты 0629 отправились на улицы города, чтобы узнать, за кого же будут голосовать жители Мариуполя.
Часть респондентов предпочитали скрывать свой выбор, ссылаясь на тайну голосования, некоторые мариупольцы все еще не определились с выбором, кто-то вообще не намерен идти на выборы. Однако, большинство горожан знают, кто должен стать Президентом и даже готовы пояснить, почему они так думают.
Теги: Донбасс, Мариуполь, выборы президента, кандидаты
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