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Жебривский рассказал, за сколько ВСУ могут взять под контроль Горловку
Экс-глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский заявил, что ВСУ якобы взяли под свой контроль ряд высот вблизи неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области.
Об этом он сообщил в эфире телеканала «Прямой», передает donpress.com.
По его словам, для полного взятия силами ООС Горловки военным необходимо 3 дня. Жебривский отметил:
«Если бы Украина имела гарантии, в том числе и от международных организаций, что Россия не пойдет на крупные провокации на Донбассе, оккупированные территории удалось бы освободить с минимальными человеческими потерями. «Достаточно две недели для деоккупации этих территорий. Но нужна гарантия, что Россия не начнет бомбардировать и не введет свои войска».
При этом он уточнил, что далее следует принять закон о коллаборации, чтобы люди понимали, кого будут привлекать к ответственности:
«Мы готовы к деоккупации в очень короткие сроки и с минимальными потерями. Единственное, что задерживает взятие ЛНР/ДНР — это угроза широкомасштабного наступления вооруженных сил России».
Теги: Россия, Донбасс, Горловка, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, наступление, Жебривский, деоккупация, ООС
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