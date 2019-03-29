Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Жебривский рассказал, за сколько ВСУ могут взять под контроль Горловку

29.03.2019 16:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жебривский рассказал, за сколько ВСУ могут взять под контроль Горловку

Экс-глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский заявил, что ВСУ якобы взяли под свой контроль ряд высот вблизи неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Прямой», передает donpress.com.

По его словам, для полного взятия силами ООС Горловки военным необходимо 3 дня. Жебривский отметил:

«Если бы Украина имела гарантии, в том числе и от международных организаций, что Россия не пойдет на крупные провокации на Донбассе, оккупированные территории удалось бы освободить с минимальными человеческими потерями. «Достаточно две недели для деоккупации этих территорий. Но нужна гарантия, что Россия не начнет бомбардировать и не введет свои войска».

При этом он уточнил, что далее следует принять закон о коллаборации, чтобы люди понимали, кого будут привлекать к ответственности:

«Мы готовы к деоккупации в очень короткие сроки и с минимальными потерями. Единственное, что задерживает взятие ЛНР/ДНР — это угроза широкомасштабного наступления вооруженных сил России».



Теги: Россия, Донбасс, Горловка, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, наступление, Жебривский, деоккупация, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх