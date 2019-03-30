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Генерал: для начала масштабной войны против Украины России понадобится несколько недель
РФ перебросила в границе с Украиной группировку из сотен тысяч военных.
Россия подготовится к наступлению на Украину за пару недель
Такое мнение высказал генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает Политека.
Военный считает, что на подготовку к полномасштабной войне против Украины, Россия потратит 20 дней в среднем, считает он:
«Сейчас у России нет группировки, чтобы начинать полномасштабные военные действия, но это на текущий момент. Если этим системно заниматься, это можно сделать за несколько недель. По расчетам такая группировка должна быть от 240 тысяч военных», — пояснил генерал-лейтенант.
Примечательно, что в 2016 году такую же по размерам группировку Россия ввела на территорию Беларуси. Под видом создания общей ПВО, тогда россияне перекинули в Беларусь не только средства противовоздушной обороны, но и необходимую технику и снаряжение для сухопутных войск:
«Тогда были организованы склады, привезено вооружение, и если внимательно рассмотреть карту, только Западное направление Украины сейчас находится в безопасности. С военной точки зрения это опасная ситуация, если вы один, а вокруг вас полукольцом стоят силы, с которыми нужно бороться», — добавил он.
Напомним, один из участников АТО на Донбассе, бывший командир украинского добровольческого батальона прокомментировал ситуацию с реалиями отечественной армии и развеял миф о ее боевой мощи:
«Лично я в это не верю. По их (государственников – ред.) рассказам наша армия возрождена. Да, это не 2014 год, но в то же время ничего такого в армии не поменялось. В армии остался советский дурдом, потому что повозвращались старые офицеры. Советская армия, то же самое. Я не верю в это», – сказал в комментарии одному из украинских новостных сайтов экс-командир 5-ой роты батальона «Днепр-1» Владимир Шилов.
Рассказы о сильной украинской армии скорее выдумка, считает боец:
«Я просто знаю, что происходит там, знаю, кто пошел в армию, знаю зачем они пошли. Добровольческое движение угробили, хотя на основании добровольческого движения, я думаю, можно было сделать все намного лучше, чем сейчас происходит», – говорит экс-комбат.
Шилов считает, что в действительности, ситуация с украинской армией значительно ухудшилась:
«Все возвращается в старое русло. Если бы у людей была возможность расторгнуть контракт, то 50% моментально бы расторгло и ушло на гражданку. Все действительно плохо. Не дай бог Россия дернется все будет очень хреново», – заявил он.
Источник : https://from-ua.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, генерал
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