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Минус 10 боевиков и уничтожение ЗРК: ООС заставили оккупантов РФ ответить за каждый обстрел - детали жарких боев

30.03.2019 14:20
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Минус 10 боевиков и уничтожение ЗРК: ООС заставили оккупантов РФ ответить за каждый обстрел - детали жарких боев

В штабе Операции Объединенных сил добавили, что, по сравнению с предыдущими сутками, обстановка на временно оккупированном Донбассе значительно обострилась. Незаконные вооруженные бандформирования "ДНР" четыре раза били из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров, БМП-1 в районе Троицкого и Новоалександровки, передает "Диалог.UA". Более того, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-го и 82-го калибров оккупанты РФ атаковали ООС возле села Крымское и Хутора Вольный. От ударов из артиллерийских систем калибра 152 мм пострадали защитники Украины вблизи города Попасная. Также противник вел огонь из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия у поселка Золотое-4 и Зайцево. Каждый обстрел террористов "Л/ДНР" был встречен адекватным ответом защитников Украины. По данным разведки, четверо боевиков были уничтожены и шестеро ранены. Кроме того, ООС ликвидировали зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" и станцию РЭБ Р-330Ж "Житель" врага.

Источник : https://www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, боевики, оккупанты, ООС
 
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