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Архив - Донецкая область

Ситуация на украинских КПВВ: везде небольшие очереди, самая маленькая — на «Гнутово»

30.03.2019 12:39
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Ситуация на украинских КПВВ: везде небольшие очереди, самая маленькая — на «Гнутово»

 

Сегодня, 30 марта, на всех пунктах пропуска в сторону неподконтрольной Украине территории небольшие очереди — до 50 единиц транспорта. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По данным ГПСУ, сегодня утром возле пунктов пропуска на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:

  • «Майорское» — 10/50;
  • «Марьинка» — 0/50;
  • «Новотроицкое» — 20/40;
  • «Гнутово» — 20/20.

Вчера, 29 марта, на всех пунктах въезда-выезда пассажиро-транспортный поток несколько уменьшился по сравнению с предыдущими сутками, но был более динамичным. В целом через КПВВ последовало 31,8 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств, в частности:

 

  • «Майорское» — 7590 человек и 1090 транспортных средств;
  • «Марьинка» — 7135 человек и 1315 транспортных средств;
  • «Новотроицкое» — 6085 человек и 1145 транспортных средств;
  • «Гнутово» — 3355 человек и 775 транспортных средств;
  • «Станица Луганская» — 7615 человек.
Источник : https://donpress.com 


Теги: Донбасс, Гнутово, КПВВ, очереди
 
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