Ситуация на украинских КПВВ: везде небольшие очереди, самая маленькая — на «Гнутово»

Сегодня, 30 марта, на всех пунктах пропуска в сторону неподконтрольной Украине территории небольшие очереди — до 50 единиц транспорта. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По данным ГПСУ, сегодня утром возле пунктов пропуска на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:

«Майорское» — 10/50;

«Марьинка» — 0/50;

«Новотроицкое» — 20/40;

«Гнутово» — 20/20.

Вчера, 29 марта, на всех пунктах въезда-выезда пассажиро-транспортный поток несколько уменьшился по сравнению с предыдущими сутками, но был более динамичным. В целом через КПВВ последовало 31,8 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств, в частности: