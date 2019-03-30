Главная / Новости / Донецкая область / Ситуация на украинских КПВВ: везде небольшие очереди, самая маленькая — на «Гнутово»
Последние новости раздела
- Ситуация на украинских КПВВ: везде небольшие очереди, самая маленькая — на «Гнутово»12:39
- На Донбассе снова слышна артиллерия: армии не дают голосовать, потому что знают о популярности Порошенко11:20
- С августа 2014 года более 120 тыс. пенсионеров Донбасса вообще не получали пенсии в Украине09:21
- В ОРДО «признали» «разрешительные документы ЛНР»09:00
- КПВВ, переселенцы, прифронтовой Донбасс: поговорим о важном08:00
- Взять Горловку за три дня – эксперты рассказали, насколько это возможно07:20
- Враг идет на эскалацию: ВСУ понесли потери на Донбассе22:45
- По техническим причинам: В «Л-ДНР» синхронно отменили концерты российских артистов на 31 марта22:01
- За кого будут голосовать мариупольцы, - ВИДЕО18:00
- ДТП в центре неподконтрольного Донецка: «Ланос» столкнулся с троллейбусом16:51
Ситуация на украинских КПВВ: везде небольшие очереди, самая маленькая — на «Гнутово»
30.03.2019 12:39
Сегодня, 30 марта, на всех пунктах пропуска в сторону неподконтрольной Украине территории небольшие очереди — до 50 единиц транспорта. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.
По данным ГПСУ, сегодня утром возле пунктов пропуска на въезд и выезд находилось следующее количество транспортных средств:
- «Майорское» — 10/50;
- «Марьинка» — 0/50;
- «Новотроицкое» — 20/40;
- «Гнутово» — 20/20.
Вчера, 29 марта, на всех пунктах въезда-выезда пассажиро-транспортный поток несколько уменьшился по сравнению с предыдущими сутками, но был более динамичным. В целом через КПВВ последовало 31,8 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств, в частности:
- «Майорское» — 7590 человек и 1090 транспортных средств;
- «Марьинка» — 7135 человек и 1315 транспортных средств;
- «Новотроицкое» — 6085 человек и 1145 транспортных средств;
- «Гнутово» — 3355 человек и 775 транспортных средств;
- «Станица Луганская» — 7615 человек.
Теги: Донбасс, Гнутово, КПВВ, очереди
Читайте также:
- Молния "закрыла" КПВВ "Гнутово"
- С риском для жизни: как работает КПВВ «Гнутово» под Мариуполем
- Работу КПВВ "Гнутово" остановил танковый обстрел
- Ужас во тьме: боевики впервые устроили такой жестокой обстрел КПВВ "Гнутово"
- Боевики обстреляли опорный пункт в районе КПВВ "Гнутово"
- Ситуация в пунктах пропуска утром 6 октября
- Ситуация на украинских КПВВ: везде небольшие очереди, самая маленькая — на «Гнутово»12:39
- На Донбассе снова слышна артиллерия: армии не дают голосовать, потому что знают о популярности Порошенко11:20
- С августа 2014 года более 120 тыс. пенсионеров Донбасса вообще не получали пенсии в Украине09:21
- В ОРДО «признали» «разрешительные документы ЛНР»09:00
- КПВВ, переселенцы, прифронтовой Донбасс: поговорим о важном08:00
- Взять Горловку за три дня – эксперты рассказали, насколько это возможно07:20
- Враг идет на эскалацию: ВСУ понесли потери на Донбассе22:45
- По техническим причинам: В «Л-ДНР» синхронно отменили концерты российских артистов на 31 марта22:01
- За кого будут голосовать мариупольцы, - ВИДЕО18:00
- ДТП в центре неподконтрольного Донецка: «Ланос» столкнулся с троллейбусом16:51
- В ЕС отказались переводить часы на летнее и зимнее время.13:40
- В Украине работодателям разрешат отдавать только половину зарплаты13:20
- Вдова сенатора Джона Маккейна будет наблюдателем на выборах президента Украины 13:00
- Ситуация на украинских КПВВ: везде небольшие очереди, самая маленькая — на «Гнутово»12:39
- Мандат миссии ОБСЕ в Украине продлили на год12:20
- Мобильные операторы в Украине пересмотрят тарифы: чего ждать и что будет с ценами12:00
- Православные христиане сегодня отмечают праздник Теплый Алексей11:40
- На Донбассе снова слышна артиллерия: армии не дают голосовать, потому что знают о популярности Порошенко11:20
- Почему влюблённые переоценивают интеллектуальные способности своей второй половинки11:00
- Под Киевом сгорел завод армейского обмундирования: прячут концы в воду?10:40
- Православные христиане сегодня отмечают праздник Теплый Алексей11:40
- Почему влюблённые переоценивают интеллектуальные способности своей второй половинки11:00
- Как понять, что ребёнок отравился бытовой химией10:20
- Популярный женский препарат признан опасным для жизни22:23
- "Москва даст нам бой именно здесь - Зеленский не сольется, Тимошенко в пролете" - Карл Волох21:07
- Самый «честный» торговал танками, как пирожками: озвучены новые факты распродажи ВСУ20:38
- Три сценария финала президентских выборов20:05
- Взять фамилию мужа: каких изменений в судьбе стоит ждать19:30
- Будет ли правительство сдерживать цены на продукты?19:04
- Ученые: душа не умирает — она возвращается во Вселенную18:31
- Как ВСУ вошли в черту города оккупированной Горловки: детали прорыва от ветерана АТО
- "Очень странный движ, будет большая мясорубка", - ветеран АТО заметил необычное поведение оккупанта
- «В этот раз все серьезней»: СМИ ОРДО озвучили этапы «выдачи» российских паспортов жителям «республики»
- Крупный успех ВСУ возле Горловки: стало известно, за сколько можно освободить захваченный Донбасс. ВИДЕО
- Украина неожиданно потеряла еще одного кандидата в президенты: срочное заявление
- ВСУ продвинулись вглубь Донбасса под Горловкой: Гиркин подтвердил отступление "ДНР" к северу от Донецка
- "Раздевают до белья и ищут украинскую символику", - соцсети возмущены "досмотрами" боевиков "Л/ДНР" на КПП
- Вхождение Донбасса в состав России: Гиркин пояснил, что значит тревожное заявление Поклонской в Донецке
- Горловка пала: ВСУ закрепились в черте города
- ВСУ нанесли мощный контрудар по "Л/ДНР" на Донбассе под Золотым