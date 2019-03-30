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Ситуация в пунктах пропуска днем 30 марта
30.03.2019 15:20
Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 30 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское»:
- Аня: «9:59. На Горловке в сторону Артемовска машин и пеших нет. Все сразу на проверку»;
- Юрий: «13:46. В сторону Бахмута три машины».
КПВВ «Марьинка»:
- Roman: «9:58. Марьинка в Донецк пусто»;
- Александр: «10:47. Курахово из Донецка пусто. Пропуск быстро проходит»;
- Вита: «11:24. На Марьинке в сторону Украины 15 основная и 5 льгота. В сторону Донецка никого на ДНРовском бп»;
- Александр: «12:55. Каргил на въезд в Донецк пусто, на выезд из Донецка тоже»;
- Натали: «14:17. Еленовка выезд пусто».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Sergey: «11:01. Новотроицк в Донецк сразу на проверку. Новотроицк в Украину 15 машин. Перлына в Украину 10 машин. Еленовка в Донецк машин 40»;
- Roni: «12:08. На Еленовке из Донецка в 6:30 приехала по занятой очереди, стала 8-й. По факту 25-й. В 8:30 заехала, 40 минут и отпустили. На украинском проехали все за 15 минут. На Донецк почти не было»;
- Валерий: «12:30. На Еленовке из Донецка 10 машин»;
- Tatyana: «13:02.Еленовка. Подъехала в 11 была 57-й, в 13:00 на поверку. В сторону Донецка очередь большая, почти до сигаретного киоска»;
- Sergey: «13:40. Еленовка на выезд 25 машин (до первого туалета) льготы 0. На выезд пускают в 2 ряда машин по 15».
КПВВ «Гнутово»:
- Сергей: «11:38. Пищевик, Октябрь никого в обе стороны».
КПВВ «Станица Луганская»:
- Даша:11:30. Сегодня пусто в обе стороны. Только приехали».
Теги: Донбасс, информация, пункт пропуска
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