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В ОРДО «признали» «разрешительные документы ЛНР»
На территории ОРДО признаются так называемые «разрешительные документы ЛНР, выданные Минстроем и Госслужбой горного надзора и промышленной безопасности ЛНР». Об этом сказано в «указе главаря ДНР» «О признании на территории ДНР документов ЛНР».
В тексте так называемого «документа» сказано:
«На территории ДНР признаются разрешительные документы ЛНР, выданные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР и Государственной службой горного надзора и промышленной безопасности ЛНР для осуществления субъектами хозяйствования деятельности по строительству, выполнению монтажных работ и монтажу электрических сетей выше 1000 В».
Также, отмечается, что такие «разрешительные документы» приравниваются к соответствующим «разрешительным документам ДНР».
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, документы, ЛНР, ОРДО
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