В ОРДО «признали» «разрешительные документы ЛНР»

30.03.2019 09:00

На территории ОРДО признаются так называемые «разрешительные документы ЛНР, выданные Минстроем и Госслужбой горного надзора и промышленной безопасности ЛНР». Об этом сказано в «указе главаря ДНР» «О признании на территории ДНР документов ЛНР».

В тексте так называемого «документа» сказано:

«На территории ДНР признаются разрешительные документы ЛНР, выданные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства ЛНР и Государственной службой горного надзора и промышленной безопасности ЛНР для осуществления субъектами хозяйствования деятельности по строительству, выполнению монтажных работ и монтажу электрических сетей выше 1000 В».

Также, отмечается, что такие «разрешительные документы» приравниваются к соответствующим «разрешительным документам ДНР».

Источник : https://donpress.com