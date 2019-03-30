Выдача паспортов РФ в "ДНР/ЛНР": стало известно, что стоит за решением Кремля сделать луганчан и дончан "своими"

30.03.2019 18:40

Ни избирательных прав, ни прав на пенсию и другие формы социального обеспечения не дают так называемые "российские паспорта", которые с подачи Кремля хотят раздать в террористических "ДНР" и "ЛНР". Политолог Кирилл Сазонов в блоге на "Обозревателе" пишет, что те полмиллиона "российских паспортов" для жителей Луганска и Донецка, а также других городов ОРДЛО, о которых пишут в СМИ, - такие же полу-"липовые" "паспорта", какие "власти" раздавали в Крыму вскоре после аннексии, передает "Диалог.UA". Но принципиальная разница в том, что крымчанам паспорта поменяли, так как во время выборов Госдуму РФ и российских президентских выборов на полуострове нужно было создать видимость "полноценной России". А по поводу "ДНР/ЛНР" таких планов в Кремле нет, там все еще холят и лелеют надежду на "особый статус" этих территорий в составе Украины. А "российские паспорта" раздаются, чтоб успокоить жителей, которых обещали осчастливить заветными "книжечками". Правда, "счастье" это будет – так себе. Ведь "российские паспорта" для жителей Донбасса не дают им никаких гражданских прав в РФ. "В донбасских "республиках" заговорили о подготовке к выдаче местным жителям около полумиллиона "российских паспортов". Эта информация появилась не вчера. В последние полгода обсуждается вариант выдачи, я бы сказал, полуроссийских паспортов в так называемых ЛНР и ДНР. Это не российские паспорта. Это такие паспорта, которые в первое время после аннексии выдавались в Крыму. Они не украинские и не российские. Они не дают жителям никаких прав – ни избирательных, ни прав на пенсию. Это такой третий паспорт. Типа российского гражданина, но не гражданина России. Это не совсем гражданские паспорта. По большому счету, это, скорее, психологическое оружие, чем что-то реальное. Жители Донецка, жители Луганска, жители других оккупированных территорий не получают никаких прав в России. Им предлагается просто такой вариант полуграждан, которые ни на что не влияют. Эта вещь должна их успокоить. Дескать, Россия их не бросает, Россия на них обращает внимание, и они имеют хоть какую-то независимость, хоть какой-то статус. Но на самом деле это ничего не меняет. Есть так называемые паспорта ДНР, паспорта ЛНР. Но цель России не изменилась. Они собираются вернуть эти "республики" в состав Украины, но в особом статусе, с особыми условиями, чтобы влиять на украинскую политику. Если бы Россия хотела признать их независимыми республиками и присоединить, это бы давно случилось" – написал политолог. Напомним, одиозный сенатор Пушков окончательно своим шокирующим заявлением разрушил мечты донецких и луганских сепаратистов стать частью "великой" России.



Источник : https://www.dialog.ua