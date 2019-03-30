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Взять Горловку за три дня – эксперты рассказали, насколько это возможно
Надо помнить: по "Минску", Горловка закреплена за боевиками.
Вооруженным силам Украины будет сложно взять пока еще оккупированную боевиками т.н. "ДНР" и российскими военными Горловку Донецкой области за три дня.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев, комментируя слова экс-губернатора Донецкой области Павла Жебривского о возможности возвращения Горловки под контроль Украины.
По словам военного эксперта, это очень амбициозные планы.
"С учетом того, что позиционная война на этом участке ведется уже пять лет, понятно, что с обеих сторон созданы соответствующие инженерные заграждения и фортификационные сооружения. Фактически, без серьезной артиллерийской подготовки, без очень серьезных мероприятий, связанных с разрушением этих сооружений, взять Горловку почти невозможно. Заявления амбициозны. Каким образом они будут реализованы, пока непонятно", – говорит Селезнев.
Украина располагает необходимыми силами, чтобы взять Горловку, считает координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. Вопрос в другом – какой ценой, добавляет он.
"С формальной точки зрения Украина располагает необходимыми средствами, чтобы установить юрисдикцию не только над территорией Горловки, но и над всей оккупированной территорией – это треть территории Донецкой и Луганской областей. Но как, какой ценой, с какой степенью разрушений", – комментирует Машовец.
Если украинских военные все-таки пойдут на подобную операцию и возьмут Горловку, то это будет нарушением Минских соглашений. Но боевики не смогут ничего предъявить Украине, так как сами являются нарушителями договоренностей.
"Согласно Минску-1, территория Горловки находится под контролем незаконных вооруженных формирований. Но с учетом того, что Минский формат фактически не работает, о каких претензиях мы можем говорить. Так, по соглашению, Дебальцево и окрестности должны находиться под контролем украинских войск, но де-факто ее контролируют руководители незаконных вооруженных формирований", – напомнил Селезнев.
Такого же мнения придерживается и Машовец.
"С этой точки зрения беспокоится не надо. Потому что по "Минску" и Дебальцево, и Докучаевск должны быть нашими", – подчеркнул он.
Напомним, командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в районе проведения ООС, усилена бдительность и ведение разведки о заблаговременном разоблачения намерений российско-оккупационных войск, уточнен порядок огневого поражения противника при проведении им провокаций или локальных наступательных действий.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Горловка, эксперт, боевики
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